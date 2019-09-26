Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.09.2019 18:57
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 18:57

Türk Telekom'dan şebeke açıklaması! Turkcell, Vodafone ve ? ?

Bugün öğle saatlerinde İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Yaşanan depremin ardından telefonlarda şebeke sorunları olduğu konuşulmaya başlandı. Bu nedenle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar arama motorlarında Turkcell, Vodafone ve ?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, ?

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom neden çekmiyor?

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem paniğe neden olurken hatlarda sorunlar yaşanmaya başlandı. Yaşanan sorunların ardından Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom neden çekmiyor sorusu merakla araştırılmaya başlandı. Peki, arama neden yapılmıyor? İşte Türk Telekom'dan şebeke açıklaması...

TÜRK TELEKOM'DAN AÇIKLAMA

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, "Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTürk Telekom'dan şebeke açıklaması! Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom neden çekmiyor? Arama neden yapılmıyor?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri