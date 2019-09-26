Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem paniğe neden olurken hatlarda sorunlar yaşanmaya başlandı. Yaşanan sorunların ardından Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom neden çekmiyor sorusu merakla araştırılmaya başlandı. Peki, arama neden yapılmıyor? İşte Türk Telekom'dan şebeke açıklaması...

TÜRK TELEKOM'DAN AÇIKLAMA

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, "Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.