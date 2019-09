Şehit oğlunun mezarını her gün ziyaret ediyor Mersin’in Tarsus ilçesinde, 2'si polis 24 askerin kabrinin bulunduğu Tarsus Şehitliği'nde tam 703 gündür şehit oğlu Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin (27) kabrini her gün ziyaret eden anne Aydanur Köreke, "Benim oğlum değerliydi ancak vatan için de değerliydi" dedi. İşte Takvim Gazetesi’nin 26 Eylül 2019 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

Hakkari Çukurca'da, 2017'de PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Üsteğmen Ozan Olgu Köreke (27), şehadete erdi. Anne Aydanur Köreke'nin gözyaşları ise dinmedi. 703 gündür oğlunun kabrini her gün ziyaret eden anne, "Evladımın her gün yanına geliyorum. Mekanını temizliyorum, çiçeklerini suluyorum. Yavrum bizim için çok değerliydi, vatan için de çok değerli" dedi.



KURTULMUŞ: IMF DEFTERİ KAPANDI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündemi değerlendirdi. Kurtulmuş, Fırat'ın doğusuna operasyona ilişkin, "30 kilometre derinliği güvenli bölge yapacağız. Eninde sonunda bu bölge temizlenecek" dedi. CHP-İYİ Parti heyetinin IMF ile yaptığı gizli görüşmeyle ilgili de şunları söyledi: "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'ye muhtaç kalmayacaktır. Kimse heveslenmesin, gizli kapaklı görüşmeler yapmasın.

Türkiye IMF defterini kapattı, kenara attı."



PKK'YA KIRAN-3 DARBESİ...

PKK'ya yönelik Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin kırsalında Kıran-1 ve Kıran-2 operasyonları devam ederken, 21 Eylül'de de Kıran-3 Operasyonu'nun startı verildi. Siirt ve Şırnak ara hattında başlatılan Kıran-3'de ilk 5 günde 2'si gri listede yer alan 16 terörist etkisiz hale getirildi. Kıran operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi.



RUHANİ BM'DE ABD'YE YÜKLENDİ

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM Genel Kurulu'nda ABD'ye sert eleştirilerde bulundu. "Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul edemeyiz. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın" diyen Ruhani, "ABD, acımasız ekonomik terörizm uyguluyor. ABD uluslararası korsanlık yapıyor" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'DEN, MISIR'A SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Başkan Erdoğan'ı hedef alan "yalan ve iftiralarla dolu" açıklamasını Türkiye'nin reddettiğini belirtti. Aksoy, "Darbeyle iktidara gelenlerin Türkiye'de demokrasiyi eleştirmesi başlı başına trajikomiktir" dedi.



SORU HIRSIZLIĞI GÜNAH EĞİLMİŞ!

FETÖ'nün 2011'deki "Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" sorularının çalınmasına ilişkin 76 ilde 331 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 256 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularında, "örgütün idealleri doğrultusunda soruların çalınmasının günah olmadığını düşündüklerini" savundukları öğrenildi.



ABD'DE TÜRK EVİ KUNDAKLANDI

ABD'nin New York eyaletinde Rizeli olan İbrahim Karaoğlu (51) ve Ayşe Karaoğlu (43) ile 4 çocuğunun yaşadığı ev önceki gece kundaklandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, İbrahim Karaoğlu "İslami yaşantımızdan dolayı bir süreden beri komşularımızla sorun yaşıyorduk" dedi.



ŞIRNAK'TA MHP BİNASINA SALDIRI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Şırnak İl Başkanlığı'nın silahlı teröristlerce saldırıya uğradığını açıkladı. İl Başkanlığının kurşunlandığını belirten Yalçın, "Şükür ki saldırıda herhangi bir ölüm ya da yaralanma hadisesi vuku bulmamıştır. Bu saldırı PKK'nın, çaresizlik ve tükenişinin de işaretidir" ifadesini kullandı.