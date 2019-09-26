Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.09.2019 08:27
  • Son Güncelleme: 26.09.2019 08:32

Rumları çıldırtan '' böyle görüntülendi! İhtişamıyla dikkat çekti

Altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi , ikmal için demirlediği Silifke açıklarında hem ihtişamıyla hem de geceyi aydınlatan ışıklarıyla dikkati çekti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriRumları çıldırtan 'Yavuz' böyle görüntülendi! İhtişamıyla dikkat çekti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri