Edirnekapı şehitliğinde Öcalan provokasyonu!

İstanbul Edirnekapı şehitliğinde terör örgütü sempatizanı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından tehlikeli bir provokasyon gerçekleştirildi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan sloganı atan kişi, öfkeli vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. O anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'da bulunan Edirnekapı şehitliğinde önceki gece gerçekleşen olayda, kimliği tespit edilemeyen adam iddiaya göre şehitlikte "Bijî Apo" sloganı attı. Vatandaşların müdahalesi sonucu yakalanan adam, slogan atmaya devam edince bazı vatandaşlar tarafından darp edildi.

Cep telefonu ile kaydedilen videoda bir adam, "23 Eylül 2019'da Edirnekapı Şehitlikte sempatizanlık yapıp ülkeyi birbirine karıştırmak istiyor. Şehitlikte 'Bijî Apo' diyerekten çekiyor. Bütün herkes görsün" ifadelerini kullanarak yaşananları anlattı. Şahsın slogan atmaya devam etmesi üzerine ise etrafını saran öfkeli vatandaşlar tarafından ağır şekilde darp ettiği görüntülere yansıdı.