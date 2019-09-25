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  • Son Güncelleme: 25.09.2019 22:39

Son dakika: İl Başkanlığı'na terör saldırısı

Genel Başkan Yardımcısı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP İl Başkanlığı silahlı teröristlerce saldırıya uğradığını açıkladı.

MHP Şırnak İl Başkanlığı'na terör saldırısı

Genel Başkan Yardımcısı , MHP İl Başkanlığının silahlı teröristlerce kurşunlandığını, saldırıda ölen ya da yaralananın bulunmadığını bildirdi.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından Şırnak'ta yaşanan bu eylemin planlı bir yıldırma ve provokasyonun parçası olduğunu belirtti.

"Şırnak İl Teşkilatımızın mensupları, terör örgütü 'nın tehdit ve baskılarına rağmen bin yıllık kardeşlik hukukunun yaşatılması için canları pahasına faaliyetlerini sürdürmektedir ve kararlılıkla sürdürecektir." ifadesini kullanan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu akşam aldığımız habere göre, MHP Şırnak İl Başkanlığı silahlı teröristlerce kurşunlanmıştır. Şükür ki saldırıda herhangi bir ölüm ya da yaralanma hadisesi vuku bulmamıştır. Adana ve Şırnak saldırıları, PKK'nın sözde milisleriyle ses getirme amaçlı amatör eylemlere giriştiğini göstermektedir. Söz konusu saldırılar, kırsalda ve dağlarda militanlarını birer birer yitiren, devletin kararlı adımları sayesinde mum gibi eriyerek son nefesini vermek üzere olan PKK'nın, çaresizlik ve tükenişinin de işaretidir."

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