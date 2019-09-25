Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli. İkili ilişkiler 6 aydır çok iyi gidiyor. Geçen yüzyıla bakanlar kaybedecek." dedi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ABD'de flaş açıklamalar
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli. İkili ilişkiler 6 aydır çok iyi gidiyor. Geçen yüzyıla bakanlar kaybedecek." dedi.
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