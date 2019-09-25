Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.09.2019 21:45
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 21:57

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 'de flaş açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, " ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli" dedi.

Bakan Albayrak'tan ABD'de flaş açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli. İkili ilişkiler 6 aydır çok iyi gidiyor. Geçen yüzyıla bakanlar kaybedecek." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ABD'de flaş açıklamalar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri