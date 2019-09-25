Edinilen bilgiye göre, olay 25 Haziran Salı günü merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'ndaki bankalar arası para transferi yapan bir güvenlik şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, firmada 2013 yılından bu yana özel güvenlik amirliği yapan Burak Ekinci, 22 Haziran'da şirketin bir devlet bankasına ait 4 ayrı ATM'ye yatırması için verdiği paradan yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K.'ye 395 bin TL eksik yatırmasını söyledi. Cengiz K.'nin yatırmadığı parayı Burak Ekinci aldı. Yapılan şikayet üzerine şirkete teftiş gerçekleşeceği bilgisine ulaşan Burak Ekinci, yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını fark etti.

AÇIĞI KAPATAMAYACAĞINI ANLAYINCA MİLYONLUK VURGUN YAPTI

Açığını kapatmak isteyen Burak Ekinci, eşinin akrabası olan Mehmet Emin G.'den (36) "Açığım var. Bana acil 400 bin TL para lazım" diyerek borç istedi. Mehmet Emin G., Burak Ekinci'ye "Borcunu nasıl geri ödeyeceksin" diye sordu. Burak Ekinci, geçireceği soruşturmanın ardından parayı geri ödeyeceğini söyledi. Geçen birkaç gün içinde Mehmet Emin G., Ekinci'nin istediği parayı bulamadı. Yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını anlayan güvenlik amiri, çalıştığı şirketi soymaya karar verip planını Mehmet Emin G. ve Mehmet G.'ye anlattı. Her cuma günü gelen paranın pazartesi gününe kadar şirkette bırakıldığını bilen Burak Ekinci, suç ortaklarına "Hafta başı dağıtılması için şirkete gelen parayı alır Gürcistan'a kaçarız. Paranın çalındığını anlayana kadar biz yurt dışına çıkmış oluruz" dedi. Mehmet Emin G. ve Mehmet G. de Burak Ekinci'ye olumlu yanıt verip yanlarına Hasan B.'yi de aldı. Bunun üzerine Ekinci, müfettişlerin daha erken geleceğini öğrenince planını erkene çekti. Güvenlik amiri Burak Ekinci, 25 Haziran Salı günü 9 milyon euro döviz sevkiyatı yapıldığı esnada yanındaki personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin ben bunları kontrol edeyim" deyip içinde 4 milyon 795 bin euro bulunan iki çuvalı alarak kendisini bekleyen lüks otomobile binip kaçtı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis, Hasan B'yi takip ettikleri adresteki evden çıktığı sıra yanında bulunan Rıfat Ö. (36) ve saklanmasına yardım ettiği iddia edilen Serdar P.'yi (34) yakaladı.



Hasan B.'nin saklandığı Rıfak Ö.'nün evinde yapılan aramada, yaklaşık 250 bin lira para ele geçirildi. Poşet ve içinde bulunan paralarda parmak izi çıkan Vefa K. (21) de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hasan B.'nin (30) kesinleşmiş 3,5 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Hasan B.'nin emniyetteki ifadesinde, yanına gelen Mehmet Emin G.'nin kendisine akrabası olduğunu söylediği Burak E.'nin arabaya ihtiyacı olduğunu söylediği, otomobiliyle yanına gittikleri Burak E.'nin iki çuval parayla arka koltuğa oturduğunu söylediği öğrenildi.



Hırsızlıktan daha önce haberi olmadığını iddia eden Hasan B.'nin, Mehmet Emin G. ve Burak E. ile Gülbahçesi Mahallesi'ne gittikten sonra ayrıldıklarını, Burak E.'nin çuvaldan kendisine az bir miktar para verdiğini öne sürdüğü öğrenildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan B., Rıfat Ö., Serdar P. ve Vefa K., Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hasan B. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.