İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 Eylül'de KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şebeke elebaşı olduğu iddia edilen A.Ö. ve kız kardeşi G.Ö. ile erkek kardeşi C.Ö'nün de aralarında bulunduğu şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlıların 13'ü savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 27 şüpheliden, aralarında A.Ö. ve kardeşi C.Ö'nün de bulunduğu 12'si tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYLIK GELİRİ 8 MİLYON LİRA

A.Ö'nün bilgisayarında yapılan incelemede, aylık ortalama 8 milyon liranın KKTC'deki bahis sitelerine aktarıldığı tespit edildi.

Yasa dışı bahisten yatan parayı hesaplardan çekmek için her ay ortalama 74 bin lira limit aşımı komisyonu ödedikleri ortaya çıkarılan şebekenin, hesaplarını kullandıran kişilere de aylık bin 500 ile 3 bin lira maaş verdiği belirlendi.

Emniyet güçleri, hakkında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarını sürdürüyor.

OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adana, Mersin ve Konya'da 20 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, A.Ö'nün de aralarında bulunduğu 40 şüpheliyi gözaltına almıştı.

A.G'nin evinde yapılan aramada, 500 bin lira, farklı kişilere ait 105 banka kartı ile 100 sim kart ele geçirilmişti. Şebekenin son bir yıl içinde 7 farklı yasa dışı bahis sitesine yaklaşık 95 milyon lirayı banka hesapları ve kuryeler aracılığıyla aktardığı öne sürülmüştü.

Şebekenin bir süre muhasebesini tuttuğu belirlenen A.Ö'nün kız kardeşi G.Ö, 21 Eylül'de düğününün olduğu günü nezarethanede geçirmişti.