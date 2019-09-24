99/4 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama! e-Devlet Yedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonucu açıklandı!

2019 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı. 99/4 döneminde askere gidecek olan vatandaşlar, askerlik yerlerini merak ediyordu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yayınlanan Kasım celp duyurusunda askerlik yerlerinin 23 Eylül'de açıklanacağı duyurulmuştu. 99/4 askerlik yerleri dün akşam saatlerine doğru açıklandı. Peki, e-Devlet giriş ile 99/4 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşteYedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonucu...
99/4 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2019 Kasım 6 aylık er celbi sınıflandırma sonuçları açıklandı. Askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilmektedir. Kasım celbi askerlik yerlerinizi aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
2019 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYIN
İşte MSB tarafından yayınlanan 99/4 celp dönemi duyurusu:
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