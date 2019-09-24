99/4 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama! e-Devlet Yedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonucu açıklandı! Kasım celbi askerlik yerleri için bekleyiş sona erdi. MSB'nin yayınladığı takvime göre askerlik yerlerinin 23 Eylül'de açıklanacağı bildirilmişti. 99/4 Kasım celbinde silahaltına alınacak yükümlüler askerlik yerlerini merak ediyordu. Merakla beklenen sınıflandırma sonucu açıklandı. Peki, e-Devlet giriş ile 99/4 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşteYedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonucu...

Haberler Güncel Haberleri 99/4 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama! e-Devlet Yedek Astsubay ve Er sınıflandırma sonucu açıklandı!