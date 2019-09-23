Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen BM İklim Eylemi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ülkemiz genelinde atık yönetimi iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettik. Uygulamaya koyduğumuz bir düzenlemeyle ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını dörtte üç oranında düşürdük.

"2023 İTİBARIYLA..."

Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz. 2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız.