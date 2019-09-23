Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.09.2019 22:24
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 22:36

Son dakika... Başkan 'dan ABD'de düzenlenen 'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre, Başkan , ABD'de düzenlenen 'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemiz genelinde atık yönetimi iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettik. Uygulamaya koyduğumuz bir düzenlemeyle ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını dörtte üç oranında düşürdük." dedi.

Başkan Erdoğan'dan BM'de önemli açıklamalar

Başkan , ABD'de düzenlenen 'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ülkemiz genelinde atık yönetimi iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yönünde önemli gelişmeler kaydettik. Uygulamaya koyduğumuz bir düzenlemeyle ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını dörtte üç oranında düşürdük.

"2023 İTİBARIYLA..."
Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz. 2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ABD'de düzenlenen BM İklim Eylemi Zirvesi'nde önemli açıklamalar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri