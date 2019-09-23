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  • 23.09.2019 11:35
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 11:52

Son dakika! AK Parti yargı paketi taslak metnini 'ye teslim etti

Son dakika haberine göre , yargı paketi taslak metnini Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a teslim etti. AK Parti, önümüzdeki hafta İYİ Parti grubuna da sunacak.

Yeni yargı paketiyle ilgili flaş gelişme!

AK Parti, Yargı Reformu ve Strateji Belgesi olarak bilinen değişiklik taslak metnini, MHP'den sonra 'ye de iletti. , yaklaşık 38 maddeden oluşan ve 15 ayrı kanunda değişiklik öngören taslak metnini, CHP'ye götürdü.

İYİ PARTİ'YE DE SUNULACAK
Taslak metni teslim aldı. AK Parti, önümüzdeki hafta taslak metnini İYİ Parti grubuna da sunacak.

AK Parti'nin hazırladığı, TBMM'ye sunulup ekim ayı içinde yasalaştırılması hedeflenen 1. yargı paketi taslağında seri yargılamadan, bazı davalarda yeniden yargılamaya kadar, uygulayıcıların niteliklerinin artırılması, düşünce ve ifade özgürlüğünün pekiştirilmesi gibi pek çok düzenleme yer alıyor.

PAKETTE CEZA İNFAZ İNDİRİMİ YOK
38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi yer almıyor. O ayrı bir paket olarak gelecek.

15 YILINI DOLDURAN AVUKATA YEŞİL PASAPORT
5 kanunda değişiklik öngörülüyor. Taslak metine göre 15 yılını doldurmuş avukatlara yeşil pasaport verilecek. Avukatlık sınavı geliyor ve arabuluculuk genişletiliyor.

15 Temmuz sonrası berat etmiş ama pasaportlarına el konulanlarla ilgili düzenleme yapılıyor.

Seri yargılama getirilecek ve yargılama süresi kısaltılacak.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "1 Ekim'e kadar bu süreci tamamlamak ve teklifi Meclis Başkanlığı'na sunmak istiyoruz" açıklaması yapmıştı.

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