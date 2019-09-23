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  • 23.09.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 10:51

Bakan açıkladı! sistemine geçiriliyor!

Çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının sonuna yaklaşıldığını söyleyen ve , " belirlemede, tek fiyat uygulamasından yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme üzerinde duruyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan açıkladı! Yeni fiyatlama sistemine geçiriliyor!

ve , sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini çözecek bir reformun, çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını belirterek, " belirlemede, tek fiyat uygulamasından yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme üzerinde duruyoruz." dedi.

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