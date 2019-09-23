Bakan açıkladı! Yeni fiyatlama sistemine geçiriliyor!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sektörün aciliyet arz eden yapısal problemlerini çözecek bir reformun, çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını belirterek, "Süt fiyatı belirlemede, tek fiyat uygulamasından yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme üzerinde duruyoruz." dedi.Ayrıntılar geliyor...
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