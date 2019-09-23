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  • 23.09.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 18:37

99/4 açıklandı! ASAL MSB işlemi nasıl yapılır?

ne zaman açıklanacak sorusu 99/4 celbinde vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Bir süre önce Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından Kasım 2019 celp duyurusu yayımlanmıştı. Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Peki, ASAL MSB askerlik sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte 99/4 Kasım celbi askerlik yerleri...

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı!

Askerlik vazifesini yerine getirmek üzere birliklerine teslim olacak vatandaşların 99/4 celbi askerlik yerleri hakkında bekleyişi devam ediyordu. MSB tarafından yapılan açıklamada "Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı." ifadelerine yer verildi. Peki, ASAL MSB askerlik sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. "Hizmet Adı" kutucuğuna kısa dönem askerler "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem askerler ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

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