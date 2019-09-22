İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi'nde önceki gün M.G'nin evinin önünde düzenlenen kına gecesinde, Eser Efsane'nin (32) bıçaklanarak öldürülmesi ve annesi Meryem Fidan'ın yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kayınpeder M.G'nin arasında yer aldığı gelinin 4 akrabasını gözaltına aldı.
Kına gecesinde damadını öldürmüştü! Kan donduran ifadeleri ortaya çıktı!
Gaziantep'te kına gecesinde damadını öldüren kayınpederin ifadeleri kan dondurdu. Kızı vermeyi ilk önce kabul etmediğini söyleyen kayınpeder, ifadesinde cinayeti 20 gün önce planladığını söyledi.
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