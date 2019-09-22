Başkan Erdoğan'ın sigara yasağı açıklamasına taksicilerden destek

Taksilerde sigara içmek yasak olsa da bazı sürücüler ve yolcular yasak dinlemedi. Başkan Erdoğan, "Yazılı kaideye girmek suretiyle şoför de arkada oturanlar da sigara içemeyecek" şeklindeki sigara yasağı açıklamasına taksicilerden destek geldi. 12 yıldır taksicilik yapan Yücel Dilek, "İçirirsen binerim diyen var, sigara çok içilmiş deyip taksiden inen var. Bununla ilgili yolcuları bağlayacak ceza uygulanırsa biz de rahat ederiz" dedi. Bir başka taksi şoförü Ayhan Ulu ise "Çok ısrar eden yolcu olursa tartışmamak için içirmek zorunda kalıyorum. Yasa geldiği zaman böyle taleplerle karşılaşmayız" diye konuştu.
DEAŞ'IN İNFAZCISI TUTUKLANDI
İzmir'de güvenlik güçleri, Buca İlçesi'ndeki lüks bir rezidansa baskın yaptı. Söz konusu adreste terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu olduğu kaydedilen Muhammed Ramadan gözaltına alındı. Terörist, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.
İRAN'DAN ABD'YE CEVAP
Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen hava saldırılarından İran'ı sorumlu tutan ABD'nin atacağı olası adımlara dair iddialar gündemi meşgul etti. ABD'nin askeri operasyon düzenleme seçeneğini değerlendirdiği yönündeki haberlere İran'dan yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları'nın başındaki Tümgeneral Huseyin Selami, İran'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi.
KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI
Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
7 BİN 495 ADRESE BASKIN
EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları'nca aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı. 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin de yakalandığı açıklandı.
OHAL'DEN İCRAAT RAPORU
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, 21 aylık süre içerisinde toplam başvurulardan üçte ikisini karara bağladı. Kanun Hükmünde Kararnamelerle meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 200 başvurudan 84 bin 100'ü sonuçlandı. 79 bin 960 başvuru reddedilirken, 7 bin 140 başvurunun da kabul edilerek bu kişilerin tekrar işe dönmelerinin önü açıldı.
AP 'Kapıları açma' diyor
TÜRKİYE-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Başkan Erdoğan'ın "Kapıları açarız" sözünün büyük yankı uyandırdığını açıkladı. "Avrupa Parlamentosu üyelerine "Gelin bir anlaşma yapalım. Biz hazırız. Size 6 milyar euro verelim, yanında 4 milyon 500 bin mülteciyi verelim" teklifinde bulunduk. Aman vermeyin, dediler. 'Kapıları açarız' ifadesinin orada 'Aman kapıları açmayın'a kadar karşılığı var" ifadelerini kullandı.
EDA IŞIK
DEAŞ'IN İNFAZCISI TUTUKLANDI
İzmir'de güvenlik güçleri, Buca İlçesi'ndeki lüks bir rezidansa baskın yaptı. Söz konusu adreste terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu olduğu kaydedilen Muhammed Ramadan gözaltına alındı. Terörist, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.
İRAN'DAN ABD'YE CEVAP
Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen hava saldırılarından İran'ı sorumlu tutan ABD'nin atacağı olası adımlara dair iddialar gündemi meşgul etti. ABD'nin askeri operasyon düzenleme seçeneğini değerlendirdiği yönündeki haberlere İran'dan yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları'nın başındaki Tümgeneral Huseyin Selami, İran'ın her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi.
KUZEY IRAK'A HAVA HAREKATI
Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
7 BİN 495 ADRESE BASKIN
EMNİYET Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları'nca aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı. 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin de yakalandığı açıklandı.
OHAL'DEN İCRAAT RAPORU
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, 21 aylık süre içerisinde toplam başvurulardan üçte ikisini karara bağladı. Kanun Hükmünde Kararnamelerle meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 200 başvurudan 84 bin 100'ü sonuçlandı. 79 bin 960 başvuru reddedilirken, 7 bin 140 başvurunun da kabul edilerek bu kişilerin tekrar işe dönmelerinin önü açıldı.
AP 'Kapıları açma' diyor
TÜRKİYE-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Başkan Erdoğan'ın "Kapıları açarız" sözünün büyük yankı uyandırdığını açıkladı. "Avrupa Parlamentosu üyelerine "Gelin bir anlaşma yapalım. Biz hazırız. Size 6 milyar euro verelim, yanında 4 milyon 500 bin mülteciyi verelim" teklifinde bulunduk. Aman vermeyin, dediler. 'Kapıları açarız' ifadesinin orada 'Aman kapıları açmayın'a kadar karşılığı var" ifadelerini kullandı.
EDA IŞIK
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