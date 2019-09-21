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  • 22.09.2019 00:46
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 00:46

’da kanepe içerisine gizlenmiş 105 kilogram esrar ele geçirildi

’da polis tarafından durdurulan bir nakliye kamyonu içerisinde kanepe içerisine gizlenmiş 105 kilogram ot esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıslarla ilgili tahkikat çok yönlü devam ediyor.

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda Erzurum'dan 'a gitmekte olan bir nakliye firmasına ait ev eşyası yüklü kamyonda yapılan aramada, 2 baza ve 2 kanepe içerisine gizlenmiş 11 parça halinde 105 kg ot esrar ele geçirildi.




Kamyonda bulunan O.A. (28) ve B.A. (27) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahıslarla ilgili tahkikat çok yönlü devam ediyor.

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