Emniyet çalışma başlattı! Evlat nöbetindeki annelere tehdit polis takibinde

Çocukları kandırılarak dağa çıkarılan annelerin oturma eylemine katılan ailelerin sayısı 18'inci gününde 44 aileye ulaştı. Eyleme dün Muş, Konya ve İstanbul'dan 3 aile katıldı. Analara destek ziyaretleri ve mesajlar ise terör örgütü yandaşlarını çıldırttı. Son 24 saatte bazı sosyal medya hesapları üzerinden annelere tehdit, küfür ve hakaretlerde bulunuldu. Çoğu okuma-yazma dahi bilmeyen ve sadece çocuklarını geri isteyen annelerin sosyal medya üzerinden hedef gösterilmeleri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Bürosunca takibe alındı. Annelere ağır küfür, tehdit ve hakaretlerde bulunan hesaplara ID numaralarından ulaşacak.

Bu arada annelerden Remziye Akkoyun'u tehdit ettiği öne sürülen M.N.G. (68), polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. M.N.G'nin PKK propagandası yapılan çeşitli eylemlere katıldığı tespit edildi.

Remziye Akkoyun "Beni tehdit eden kişi, 'Niye partiyi rahatsız ediyorsun, partiye saldırıyorsun, çocuğunu niye istiyorsun? Orada oturmayı bırak' dedi. Onlar kendi çocuklarını göndersin. Beni korkutmaya çalışıyorlar. Onlardan korkmuyorum" diye konuştu. 4 yıl önce Şırnak'ın Cizre İlçesi İkizce Jandarma Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken çıktığı çarşı izninde teröristlerce kaçırılan Er Emrah Avunan'ın amcası Muhittin Avunan da eylemde. Avunan, başındaki sarığı ve sakalından dolayı terör örgütü yandaşlarınca sosyal medyada hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Amca Avunan, "Allaha şükür Müslümanım. Başka bir kimliğim yok. PKK'ya müzahir değilsen Kürt değilsin, DEAŞ, FETÖ'ye göre onlardan değilsen Müslüman değilsin. Bu terör örgütlerinin klasik söylemleridir. Biri 40 yıldır, dil üzerinden vurdu, diğeri din üzerinden vuruyor. Bizi acımızla sınamaya kalkmasınlar. Hiçbirinden korkmuyorum, burada oturacağım" dedi.

'EVLADIMI ALMADAN BURADAN GİTMEM'

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Erkan Akkuş'a kavuşmak için İstanbul'dan eyleme katılan baba Fahrettin Akkuş "Onu götürdüler, felç geçirdim. Evladımı almadan buradan gitmem. Ciğerimi parçaladılar. İlaçla yaşıyorum. Bastonumla burada yatıp, kalkacağım" diye konuştu.

Şırnak'ta Şehr-i Nuh Şehit Platformu 'Teröre karşı tek ses, tek yü rek' eylemi düzenledi. Şırnaklı Jırki ve Tatar aşiretleri temsilcileri de dün Diyarbakır'da aileleri ziyaret etti.

'PİKNİĞE GÖTÜRÜYORUZ' DİYE DAĞA KAÇIRDILAR

Diyarbakır'da 6 yıl önce Muazzez Sümer Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde 10'uncu sınıfta okurken dağa kaçırılan, 2014'te annesinin, kızına kavuşma ümidiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önündeki oturma eylemine katıldığı B.T, 2 ay önce PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçmayı başararak Mehmetçiğe teslim olmuştu. B.T, ifadesinde kandırılma, dağa kaçırılma ve örgütten kaçma sürecine ilişkin bilgi verdi:

Öğrenciyken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Dicle- Fırat Kültür Merkezi'nde çocuklara yönelik açılan kurslara katıldım. "Gençlik Meclisi" diye bir birimde Ali'yle tanıştım. 16 Temmuz 2013'te Ali beni pikniğe davet etti. 2 gün sonra 3 erkeğin de içinde bulunduğu bir araçla Lice'ye götürüldüm. Ali Yolçatı mevkisinde "İşim çıktı" diyerek araçtan indi. Araçtaki A.D. teröristlere, 'Size vereceğimiz arkadaş budur' diyerek beni onlara teslim etti. Çok korkmuştum, ellerinde silah vardı. Örgüte yeni katılan 5'i kadın 15 kişi 15 gün eğitim aldık. Bizi 3 silahlı teröristle 25 günde Zap'a götürdüler.

2018'de sağlık sorunlarım nedeniyle gönderildiğim Suriye'de tedavim sürerken kaçış ve planları yapmaya başladım. Bir kez denedim, yakalandım. Hapis cezası verdiler. Temmuz'da grubumuza mevzi kazma görevi verildi. 17 gün mevzi kazdık. Çalışmalar bittiğinde çukura kazmayı attım. 'Kazmayı unuttum, almaya gidiyorum' bahanesiyle geri dönüp kaçış planımı gerçekleştirdim. 40 dakika boyunca arazide koşarak önüme çıkan bir sivil araca bindim. Bu araçla Zaho'ya geldim ve sonrasında teslim oldum. Bu yıl örgüte katılım hiç yok gibi.