Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.09.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 09:20

Başkan Erdoğan'ın öncesi Fırat'ın doğusunda ve batısında dikkat çeken hareketlilik

Başkan Erdoğan'ın hem toplantısına katılacağı, hem de ABD Başkanı Trump ile görüşme imkanı bulacağı öncesi Fırat'ın batısında ve doğusunda hareketliliğin artması dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi hareketlilik arttı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı 'la ikili görüşme yapmasının beklendiği toplantısı için bugün çıkacağı kritik öncesi Suriye'de Fırat'ın hem batısında hem de doğusunda hareketlilik arttı.

TSK'DAN SON BİR HAFTADA İKİNCİ HAMLE
Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, son bir hafta içinde 'e ikinci kez büyük askeri konvoy gönderdi. Zırhlı araçlar ve ambulanslardan oluşan askeri konvoyun güzergâhının İdlib'in güneyinde Maarat El Numan yakınlarındaki 'taki geçici üs bölgesi olduğu öğrenildi.

BÖLGE DİKEN ÜSTÜNDE
TSK, 19 Ağustos'ta Morik'e giden takviye gücün havadan saldırıya uğraması sonrası Maarat Hitat yakınlarında konuşlanmıştı. TSK aynı bölge ile İdlib'in kuzeyindeki gözlem kulelerini takviye amacıyla geçen hafta da büyük bir konvoy göndermişti. Rejim güçleri ise önceki gün Maarat Hitat'ta TSK'nın geçici üslendiği yerin uzağında muhaliflere ait mevzileri vurmuştu.

ZAMAN ZAMAN ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR
Terör örgütü /'nin hâkimiyetindeki Tel Rıfat'ın Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekât bölgeleriyle sınır olan yerlerde de PYD ile unsurları arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi. Yerel kaynaklar ÖSO'nun PYD'li teröristlerin sızma girişimini önlediği bilgisini paylaştı. ile ABD arasında güvenli bölge kurma çalışmalarının sürdüğü Fırat'ın doğusuna denk gelen sınır hattında da hem askeri hem de sivil hareketlilik yaşanıyor.

SAĞLIK VE AFAD EKİPLERİ DE HAZIR BEKLİYOR
Akçakale yakınlarına sağlık ve ekiplerinin sevk edilmesi dikkat çekti. Olası harekâtın hazırlığının bir parçası olarak değerlendirilen bu sevkıyatın Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceği kararlılığının göstergesi olarak yorumlandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Fırat'ın doğusunda ve batısında dikkat çeken hareketlilik
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri