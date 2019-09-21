Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'la ikili görüşme yapmasının beklendiği BM Genel Kurul toplantısı için bugün çıkacağı kritik ABD ziyareti öncesi Suriye'de Fırat'ın hem batısında hem de doğusunda hareketlilik arttı.

TSK'DAN SON BİR HAFTADA İKİNCİ HAMLE

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, TSK son bir hafta içinde İdlib'e ikinci kez büyük askeri konvoy gönderdi. Zırhlı araçlar ve ambulanslardan oluşan askeri konvoyun güzergâhının İdlib'in güneyinde Maarat El Numan yakınlarındaki Maarat Hitat'taki geçici üs bölgesi olduğu öğrenildi.

BÖLGE DİKEN ÜSTÜNDE

TSK, 19 Ağustos'ta Morik'e giden takviye gücün havadan saldırıya uğraması sonrası Maarat Hitat yakınlarında konuşlanmıştı. TSK aynı bölge ile İdlib'in kuzeyindeki gözlem kulelerini takviye amacıyla geçen hafta da büyük bir konvoy göndermişti. Rejim güçleri ise önceki gün Maarat Hitat'ta TSK'nın geçici üslendiği yerin uzağında muhaliflere ait mevzileri vurmuştu.

ZAMAN ZAMAN ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Terör örgütü PYD/YPG'nin hâkimiyetindeki Tel Rıfat'ın Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekât bölgeleriyle sınır olan yerlerde de PYD ile ÖSO unsurları arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi. Yerel kaynaklar ÖSO'nun PYD'li teröristlerin sızma girişimini önlediği bilgisini paylaştı. Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge kurma çalışmalarının sürdüğü Fırat'ın doğusuna denk gelen sınır hattında da hem askeri hem de sivil hareketlilik yaşanıyor.

SAĞLIK VE AFAD EKİPLERİ DE HAZIR BEKLİYOR

Akçakale yakınlarına sağlık ve AFAD ekiplerinin sevk edilmesi dikkat çekti. Olası harekâtın hazırlığının bir parçası olarak değerlendirilen bu sevkıyatın Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceği kararlılığının göstergesi olarak yorumlandı.