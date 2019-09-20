Marmara Bölgesi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi. Fırtınanın etkisini arttırarak sürdürmesi bekleniyor.
İşte İDO'nun iptal olan seferlerinin listesi:
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 20.09.2019 12:30 - 14:25
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 20.09.2019 12:50 - 14:50
İşte BUDO'nun iptal olan seferlerinin listesi:
20.09.2019 12:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20.09.2019 13:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
20.09.2019 13:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
20.09.2019 14:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20.09.2019 14:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
20.09.2019 15:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
20.09.2019 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20.09.2019 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.