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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 12:51

: Marmara'da ulaşıma fırtına engeli! Seferler iptal edildi

haberine göre Marmara Bölgesi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi. Fırtınanın etkisini arttırarak sürdürmesi bekleniyor. İşte iptal olan ve seferlerinin listesi...

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal edildi

Marmara Bölgesi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi. Fırtınanın etkisini arttırarak sürdürmesi bekleniyor.

İşte İDO'nun iptal olan seferlerinin listesi:
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 20.09.2019 12:30 - 14:25
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 20.09.2019 12:50 - 14:50

İşte BUDO'nun iptal olan seferlerinin listesi:
20.09.2019 12:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20.09.2019 13:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
20.09.2019 13:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
20.09.2019 14:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20.09.2019 14:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
20.09.2019 15:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
20.09.2019 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20.09.2019 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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