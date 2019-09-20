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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 12:18

Son dakika: 'da botu battı! 15 kişi kurtarıldı, kaybolan bebek aranıyor

Muğla'nın ilçesi açıklarında batan bottaki 14'ü düzensiz 15 kişi, Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bodrum'da göçmen faciası! Kaybolan bebek aranıyor

Muğla'nın ilçesi açıklarında batan lastik bottaki 14'ü düzensiz 15 kişi, Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir bebeği bulmak için çalışma başlatıldı.

Yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Yalıkavak açıklarında battı.

İhbar üzerine bölgeye giden 4 sahil güvenlik botu, 14'ü düzensiz göçmen 15 kişiyi kurtardı.

Göçmenlerin, ifadelerinde, botta 16 kişinin olduğunu belirtmesi üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen bir bebek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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