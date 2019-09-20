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  • 20.09.2019 15:49
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 15:49

Kaşıkçı inin kilit ismiydi! Twitter Kahtani'nin hesabını askıya aldı

Twitter, Suudi gazeteci inin kilit ismi olarak bilinen Veliaht 'ın yakın koruması 'nin hesabını askıya aldığını duyurdu.

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismiydi! Twitter Kahtani'nin hesabını askıya aldı

Sosyal medya şirketi Twitter, 'ın i Muhammed Bin Selman'ın eski danışmanı ve gazeteci inde 'kilit rol' oynayan Suud el-Kahtani'nin hesabının da aralarında bulunduğu çok sayıda hesabı askıya aldığını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır merkezli 267 hesap kapatıldı.

Askıya alınan hesapların bir kısmının Suudi Arabistan devlet medyasına bağlı araçlar olduğu, bir kısmının da Suudi hükümeti yanlısı mesajlar verdiği ortaya kondu.

Platformun politikalarını çiğnediği gerekçesiyle Kahtani'nin hesabı da donduruldu.

Kahtani, 'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gelen suikast timinin başındaydı ve binaya girerken görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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