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  • Son Güncelleme: 19.09.2019 10:27

Son dakika: 'de / operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haberine göre, 'de, terör örgütü /'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirtilen 9 kişi, gözaltına alındı.

İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

'de, terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında önceden belirlenen adreslere baskın yaptı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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