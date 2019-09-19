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  • Son Güncelleme: 19.09.2019 11:21

Merkez 'ndan hamlesi!

/TL, 5,6830 seviyelerinde işlem görürken Merkez 'ndan yeni bir hamle daha geldi. Bankadan yapılan açıklamada dolar cinsi yabancı para zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek gecelik oranının yüzde 0,0'a indirildiği açıklandı.

Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez (), ABD ı cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan gecelik oranını bugünden itibaren yüzde 0,0'a indirildi.

Banka 7 Ağustos 2019 tarihinden bu yana faiz oranını yüzde 1,00 olarak uyguluyordu.

Uygulanacak faiz oranı değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirleniyor.

POLİTİKA FAİZİNİ DE İNDİRMİŞTİ
Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde 425 baz puanlık indirime giderek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti. Eylül'de yapılan bir sonraki PPK toplantısında ise Merkez bir kez daha indirime gitmişti. Merkez Bankası 325 baz puanlık indirim yaparak Eylül ayında politika faizini yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmişti. Böylece iki ayda toplamda 750 baz puanlık indirim yapılmıştı.

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