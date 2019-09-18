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  • Son Güncelleme: 18.09.2019 16:54

Trump, yerine o ismi atadı!

ABD Başkanı , görevden aldığı John yerine 'nda olarak çalışan 'ı atadı.

Trump, Bolton yerine o ismi atadı!

ABD Başkanı , kısa süre önce görevden aldığı John 'un yerine gelen yeni ismi açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Trump, 'ın ABD'nin yeni olduğunu duyurdu.

ÜNLÜ RAPÇİNİN ABD'YE İADE DAVASIYLA ADINI DUYURMUŞTU
Robert C. O'Brien şu anda, 'nda olarak çalışıyor. O'Brien adını, İsveç'in başkenti Stockholm'de şehir merkezinde karıştığı bir kavga sonucu tutuklu yargılanan ABD'li rapçi ASAP Rocky'in ülkesine iadesinde gösterdiği çabalarla duyurmuştu.

BOLTON'IN İSTİFASINI İSTEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıklamıştı. Trump konuya ilişkin yayınladığı mesajında, "John'dan bu sabah istifasını istedim. John'a hizmetleri için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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