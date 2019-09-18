Trump, Bolton yerine o ismi atadı!

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce görevden aldığı John Bolton'un yerine gelen yeni ismi açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Trump, Robert C. O'Brien'ın ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu duyurdu.

ÜNLÜ RAPÇİNİN ABD'YE İADE DAVASIYLA ADINI DUYURMUŞTU

Robert C. O'Brien şu anda, Dışişleri Bakanlığı'nda Rehine İşleri Elçisi olarak çalışıyor. O'Brien adını, İsveç'in başkenti Stockholm'de şehir merkezinde karıştığı bir kavga sonucu tutuklu yargılanan ABD'li rapçi ASAP Rocky'in ülkesine iadesinde gösterdiği çabalarla duyurmuştu.

BOLTON'IN İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıklamıştı. Trump konuya ilişkin yayınladığı mesajında, "John'dan bu sabah istifasını istedim. John'a hizmetleri için çok teşekkür ederim. Gelecek hafta yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.