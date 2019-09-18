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  • Son Güncelleme: 18.09.2019 12:38

'ta 3 isim maçında yok!

'ın, Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Slovakya'nın ekibi ile deplasmanda yapacağı maçı kadrosu belli oldu. , Enzo Roco ve , Slovan Bratislava maç kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ta 3 isim Slovan Bratislava maçında yok!

'ın, Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Slovakya'nın ekibi ile deplasmanda yapacağı maçı kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen ve ile sağ kasık adalesinde zorlanma tesbit edilen Enzo Roco kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın, Slovan Bratislava maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın.

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