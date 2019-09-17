Mustafa Gözlet kimdir? Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kulp saldırısı sonrası tutuklanan Belediye Başkanı Mehmet Emin Taş'ın yerine Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı. Son dakika gelişmesinin ardından Mustafa Gözlet'in hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Mustafa Gözlet kimdir? Mustafa Gözlet kaç yaşında ve nereli? İşte Mustafa Gözlet hakkında merak edilenler...

MUSTAFA GÖZLET KİMDİR?

Mustafa Gözlet 26 Şubat 1986 tarihinde Denizli'nin Güney İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü 2008 yılında tamamladıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde stajyer kontrolör olarak görev yaptı.

22 Kasım 2010 tarihinde 99. Dönem Muğla Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Sırasıyla Mersin'in Çamlıyayla, Isparta'nın Yenişarbademli ve Adana'nın Pozantı İlçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere'de yurt dışı stajını tamamlayan Gözlet, bu bir yıllık süre içerisinde Essex Üniversitesinde Politika alanında yüksek lisans yaptı.

99. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarılı olarak tamamlayan Mustafa Gözlet, Yeşilhisar, Dikmen ve Sivaslı Kaymakamlıklarının ardından 07 Ağustos 2019 tarih ve 2019/268 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kulp Kaymakamlığına atanmış, 02 Eylül 2019 tarihinde görevine başlamıştır.

Mustafa Gözlet, evli olup 2 çocuk babasıdır.