Kızlarını isteyen Ukraynalı annenin yardım çağrısı

muhasebeciSvitlanaKrychun'un (38) üçyıl önce iş insanı ŞevkiMelih Eker (42) evliliğinibitirdi. Çiftin, 1,5ve 3 yaşında olan kızlarıSelena ve Melisa'nın velayeti anneyeverildi. Kızlarını ayda iki kez görmehakkı bulunan Eker ise 17 Ağustos'ta,evlatlarını genç kadının Ankara'dakievinden aldı, ancak bir daha getirmedi.İki aydır evlatlarını göremeyengözü yaşlı anne ise eski eşini şikayetetti. Bunun üzerine Şevki Melih Eker,Krychun'un telefonuna, Melisa ve Selena'nınfotoğraflarını gönderdi.KızlarınınMarmaris'te olduğunu iletti. SvitlanaKrychun da Marmaris'e gitti. Kapıkapı dolaşıp evlatlarını arayan acılıanne yetkililerden yardım istedi.Gözü yaşlı anne, evlatlarına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.