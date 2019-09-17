Kızlarını isteyen Ukraynalı annenin yardım çağrısı

Ukraynalı muhasebeci Svitlana Krychun'un (38) üç yıl önce iş insanı Şevki Melih Eker (42) evliliğini bitirdi. Çiftin, 1,5 ve 3 yaşında olan kızları Selena ve Melisa'nın velayeti anneye verildi. Kızlarını ayda iki kez görme hakkı bulunan Eker ise 17 Ağustos'ta, evlatlarını genç kadının Ankara'daki evinden aldı, ancak bir daha getirmedi. İki aydır evlatlarını göremeyen gözü yaşlı anne ise eski eşini şikayet etti. Bunun üzerine Şevki Melih Eker, Krychun'un telefonuna, Melisa ve Selena'nın fotoğraflarını gönderdi.Kızlarının Marmaris'te olduğunu iletti. Svitlana Krychun da Marmaris'e gitti. Kapı kapı dolaşıp evlatlarını arayan acılı anne yetkililerden yardım istedi.
Gözü yaşlı anne, evlatlarına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.
Gözü yaşlı anne, evlatlarına kavuşacağı günün hayalini kuruyor.
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