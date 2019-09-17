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  • Son Güncelleme: 17.09.2019 15:15

Dışişleri'nden hentbol maçında Türk bayrağının açılmasının engellenmesine tepki!

'de Selanik'te ile arasındaki hentbol maçı öncesinde Yunan taraftarlar tarafından Türk Bayrağının açılmasının engellenmesine 'ndan tepki geldi.

Dışişleri'nden Türk bayrağına yapılan saygısızlığa sert tepki!

Sözcüsü Hami Aksoy, - hentbol karşılaşmasında ortaya çıkan bayrak kriziyle ilgili açıklama yaptı.

" 2019'da Selanik'te Muratpaşa Belediye Spor ile PAOK arasında gerçekleşen hentbol maçında meydana gelen olay, 'daki karşıtı aşırı milliyetçi ve fanatik çevrelerin çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir" diyen Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Oyun sırasında gerilimden kaçınmak için iki takım arasında önceden alınan kararların aksine, sahada Yunan Bayrağı varken Türk Bayrağının çekilmesine engel olunmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

Yunanistan'ın ilgili makamlarını bir kez daha yabancı düşmanı ve şiddet yanlısı taraftarların spor etkinliklerinden men edilmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyoruz."

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