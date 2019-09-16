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  • 16.09.2019 15:27
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 15:27

'de öldürülen terörist iki şehidimizin katili çıktı!

'de öldürülen 'Botan' kod adlı terörist 'nın, günü düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu, saldırıda yer aldığı öğrenildi.

Tunceli'de öldürülen terörist iki şehidimizin katili çıktı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kırsalında, ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede iç güvenlik operasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Tunceli merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Operasyon bölgesindeki arazi arama tarama faaliyetinde, kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, el bombası, sırt çantası ve terörist kıyafeti ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadeleri yer aldı.

2 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA KATILMIŞ
İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin kimliği de belli oldu. 'Botan' kod adlı terörist 'nın (27),Tunceli'de düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası'nda görevli güvenlik güçlerine günü düzenlenen 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırıda yer aldığı bildirildi.

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