İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede iç güvenlik operasyonları tüm hızıyla sürüyor.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Tunceli merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Operasyon bölgesindeki arazi arama tarama faaliyetinde, kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, el bombası, sırt çantası ve terörist kıyafeti ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadeleri yer aldı.
2 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA KATILMIŞ
İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin kimliği de belli oldu. 'Botan' kod adlı terörist İbrahim Tatlı'nın (27),Tunceli'de düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası'nda görevli güvenlik güçlerine 12 Haziran günü düzenlenen 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırıda yer aldığı bildirildi.
Tunceli'de öldürülen terörist iki şehidimizin katili çıktı!
Tunceli'de öldürülen 'Botan' kod adlı terörist İbrahim Tatlı'nın, 12 Haziran günü düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu, saldırıda yer aldığı öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede iç güvenlik operasyonları tüm hızıyla sürüyor.
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