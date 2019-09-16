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  • Son Güncelleme: 16.09.2019 16:58

TIR'ları davasında dikkat çeken detay! Patates hat kullanmışlar!

TIR'larının durdurulmasına ilişkin yürütülen davada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 'cülerin 'patates hat' olarak bilinen operasyonel hat kullandığını belirlendi. Operasyonel hat kullananlar arasında eski tuğgeneral da yer aldı. Celepoğlu, çeşitli zamanlarda örgüt tarafından kendisine verilen hatları örgüt iletişiminde kullandı.

MİT TIR'ları davasında dikkat çeken detay! Patates hat kullanmışlar!

İlk derece mahkemesi sıfatıyla TIR'larının durdurulması davasına bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin gerekçeli kararında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (), sanıkların olay sırasındaki hareketlerine ve sürece ilişkin çeşitli tespitlere yer verildi.

Gerekçeli karara göre, MİT TIR'larını durduran bazı sanıklar 'patates hat' olarak bilinen "operasyonel" olarak adlandırılan cep telefonu hatlarını kullandı.

Başka kişiler adına kayıtlı cep telefonu hatları örgüt tarafından temin edilerek belirlenen mensuplarına dağıtıldı. Örgüt üyeleri, bu hatlar üzerinden birbirleriyle iletişim kurdu.

Operasyonel hat kullananlar arasında eski tuğgeneral da yer aldı. Celepoğlu, çeşitli zamanlarda örgüt tarafından kendisine verilen hatları örgüt iletişiminde kullandı.

Celepoğlu, 'ın Kırıkhan ilçesinde MİT TIR'larının durdurulmasının ardından da bağlı olduğu örgüt imamı "Halil" kod adlı Hamza Ali Ece'yi, FETÖ'nün operasyonel hattıyla aradı. Celepoğlu, MİT TIR'larıyla ilgili bilgiyi bu hat üzerinden örgüt imamına iletti.

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