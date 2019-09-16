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’ten insanlık dersi

Güvenlik güçleri, önceki gün kırsalında operasyon düzenledi. Kadın teröristlerden biri yaralı olarak ele geçirildi. kendisine kurşun sıkan teröristi tedavi etti.

Mehmetçik’ten insanlık dersi
Güvenlik güçleri, önceki gün kırsalında operasyon düzenledi. Kadın teröristlerden biri yaralı olarak ele geçirildi. , teslim olan teröristin yarasına müdahale ederek tüm dünyaya insanlık dersi verdi.




Mehmetçik kendisine kurşun sıkan teröristi tedavi etti.

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