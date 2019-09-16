Mehmetçik’ten insanlık dersi

Güvenlik güçleri, önceki gün Hakkari kırsalında operasyon düzenledi. Kadın teröristlerden biri yaralı olarak ele geçirildi. Mehmetçik, teslim olan teröristin yarasına müdahale ederek tüm dünyaya insanlık dersi verdi.
Mehmetçik kendisine kurşun sıkan teröristi tedavi etti.
Mehmetçik kendisine kurşun sıkan teröristi tedavi etti.
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