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  • Son Güncelleme: 16.09.2019 15:56

'li otomotiv devine büyük şok! 49 bin kişi greve gidiyor!

otomotiv devlerinden biri olan ile () arasında yürütülen görüşmelerinde anlaşmaya varılamayınca sendikaya üye 49 bin işçi greve gitti.

ABD'li otomotiv devine büyük şok! 49 bin kişi greve gidiyor!

'de otomotiv sektörünün en büyük şirketlerinden ile () arasında yürütülen görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından sendikaya üye 49 bin işçi greve gitti.

İşçiler ülke genelinde şirkete ait 33 fabrika ve 22 depoda iş bıraktı.

UAW Başkan Yardımcısı Terry Dittes, 4 yıllık yeni toplu sözleşme için yürütülen pazarlıklarda ücretler ve sağlık sigortası konularında anlaşmazlık yaşandığını belirtti.

Dittes, toplu sözleşme pazarlıklarının yarın yeniden başlayacağını kaydetti.

Sendika üyesi 49 bin işçiyi kapsayan grev, sendikanın 2007'de yaptığı 2 günlük iş bırakma eyleminden bu yana yaptığı ilk ulusal eylem oldu.

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