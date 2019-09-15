CHP'li Başkan, İmamoğlu'nun tatillerini tiye alınca...

Ankara'da CHP'nin kalesi olarak bilinen ilçelerinden Çankaya'da Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in bir afişi gündem oldu. Taşdelen'in "Biz tatil yapmadık, yaz boyunca 100 bin Çankayalıyı açık hava sineması ve yaz konserleriyle buluşturduk" başlığıyla dikkat çeken afişte yaz boyunca 100 bin Çankayalının açık hava sineması ve yaz konserleriyle buluşturulduğu belirtiliyordu.

İMAMOĞLU'NA GÖNDERME

Afiş, seçimlerden bir süre sonra yaptığı Bodrum tatili ve İstanbul'u vuran sel felaketi sırasında tatilde olması eleştiri konusu olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

APAR TOPAR KALDIRILDI

Taşdelen'in afişi bu nedenle manidar bulundu. Belediye kaynakları İmamoğlu'na bir gönderme olmadığını bildirse de afişle ilgili tartışmaların önünü kesemedi. Giderek alevlenen tartışmaların ardından afişle ilgili bugün yeni bir gelişme oldu. Söz konusu afiş, ilçedeki reklam panolarından apar topar kaldırıldı.

İMAMOĞLU'NUN TATİLLERİ

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelir gelmez Anıtkabir bahanesiyle Ankara'ya gitti. Daha sonra Edirne'ye gidip yağlı güreş izleyen İmamoğlu, ardından yıllık izne çıkarak Bodrum'a gitti. Mazbatayı aldıktan 3 hafta sonra yıllık izne çıkan İmamooğlu, Bodrum'dan geldikten sonra da Nevşehir'e gitti, oradan tekrar yıllık izne çıkarak skandala imza attı. Bu sırada İstanbul'da sel felaketi oldu, CHP'li başkan 1 gün sonra şehre geldi, birkaç saat sonra Bodrum'a döndü.