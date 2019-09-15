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  • Son Güncelleme: 15.09.2019 09:45

flaş haber! ? ?

yasası ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonlar gelişmeleri takvim.com.tr farkı ile anı anına takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan EYT talimatı vermişti ve milyonlar sevinmişti. Bu bağlamda prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar EYT ile ilgili heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Emekli olabilmek için büyük umutlarla EYT'nin çıkmasını bekleyenler için müjdeli haber geçtiğimiz gün geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'liler ile ilgili Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından EYT'nin ne zaman çıkacağı en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Türkiye'de sosyal güvenlikle ilgili değişen kanunlar nedeniyle şu an herkes için emeklilik şartları aynı değil. Peki, EYT'de bugün gelişme var mı? EYT ne zaman çıkacak? İşte EYT yasasında son durum...

EYT flaş haber! EYT ne zaman çıkacak?

15 Eylül EYT flaş haber! EYT yasası çıktı mı? EYT son dakika bugün yeni gelişme var mı? EYT'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT ile ilgili vatandaşların araştırmaları sürüyor. Büyük umutlarla EYT bekleyenler için müjdeli haber geldi. Başkan Erdoğan'ın, EYT'lilerin durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği açıklandı. Gözler EYT ile ilgili yeni gelişmelere çevrildi. Peki, EYT'de bugün gelişme var mı? EYT ne zaman çıkacak? İşte 15 Eylül EYT yasasında son durum... TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini açıkladı.

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