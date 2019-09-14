Son dakika haberine göre Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika: Van Gevaş'ta terör örgütüne ağır darbe: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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