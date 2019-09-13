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  • Son Güncelleme: 13.09.2019 14:01

Yeşil reçete çetesi çökertildi: 430 bin ilaç ele geçirildi

merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, yeşil reçeteyle satılan ilaçları, üretici firmalardan, 'ihraç edecekleri' yalanıyla alıp piyasaya süren, aralarında iş adamlarının da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 430 bin ilaç ele geçirildi.

Yeşil reçete çetesi çökertildi!

Ele geçirilen ilaç sayısının, genelinde bir seferde ele geçirilen en yüksek rakam olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haziran ayında yeşil reçeteye tabi 235 bin ilaç ele geçirdi. Narkotik polisi, operasyonun ardından Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla soruşturmayı derinleştirdi.

430 BİN İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda da operasyon için düğmeye bastı. Polis, Bursa merkezli operasyonda , , Karaman, , , , ve 'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı, yeşil reçeteyle satılan 430 bin ilaç ele geçirildi.

Şüphelilerin, üretici firmalara, sahte belgeler ile kendilerini ecza deposu gibi gösterip, ihraç edecekleri yalanıyla ilaçları aldıkları, uyuşturucu olarak da sattıkları belirlendi.

Bursa'ya getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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