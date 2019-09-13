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  • 13.09.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 17:47

Son dakika: vefat etti!

hayatını kaybetti. Koyuncugil için yarın saat 12.00'de 'de tören düzenlenecek. Süleyman Koyuncugil'in naaşı, öğle vakti Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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