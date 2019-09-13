Eski Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil yaşamını yitirdi.

SÜLEYMAN KOYUNCUGİL KİMDİR?

Gaziantep'te 1946'da doğan Koyuncugil, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Mimarlık yapan Süleyman Koyuncugil, Demokratik Sol Parti Kurucu Üyesi olarak görev yaptı.

17'nci. Dönemde Gaziantep'ten milletvekili seçilen Koyuncugil, evli ve 3 çocuk babasıydı.