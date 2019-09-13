Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.09.2019 17:04
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 17:04

Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan Erdoğan: Bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım olan, askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz milletimizin kaderini etkileyen ’nin yıl dönümünde, başta olmak üzere ’nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum.

Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı

Başkan Erdoğan, 'nin yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında "Bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım olan, askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz milletimizin kaderini etkileyen Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri