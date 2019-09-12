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  • Son Güncelleme: 12.09.2019 18:04

'dan gazetesi kararı

Son dakika... 16. Ceza Dairesi, 7 eski gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.

Yargıtay'dan Cumhuriyet gazetesi kararı
Son dakika haberi... 16. Ceza Dairesi, 7 eski gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.

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