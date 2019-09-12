Son dakika haberi... Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.
Yargıtay'dan Cumhuriyet gazetesi kararı
Son dakika... Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 7 eski Cumhuriyet gazetesi yazarının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verdi.
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