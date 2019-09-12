Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı büyükelçi ve temsilci atamaları açıklandı Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı büyükelçi ve daimi temsilci atamalarını duyurdu. Atamaları yapılan büyükelçi ve daimi temsilcilerin isim isim tam listesi haberimizde.

Atamaları yapılan büyükelçi ve daimi temsilciler: Haldun Tekneci – Hanoi Büyükelçisi / Vietnam

Mehmet Metin Eker – İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi

Togan Oral – Aşkabat Büyükelçisi / Türkmenistan

Mustafa Osman Turan – Dakka Büyükelçisi / Bangladeş

Mahinur Özdemir Göktaş – Cezayir Büyükelçisi / Cezayir

Rakibe Demet Şekercioğlu – Kolombo Büyükelçisi / Sri Lanka

Hasan Mehmet Sekizkök – Üsküp Büyükelçisi / Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Mustafa Özcan – Minsk Büyükelçisi / Belarus Cumhuriyeti

Suat Hayri Aka – Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi

Süleyman İnan Özyıldız – Tallin Büyükelçisi / Estonya

Ufuk Ekici – Nur-Sultan Büyükelçisi / Kazakistan Cumhuriyeti

İsmail Aramaz – Amman Büyükelçisi / Ürdün

Mehmet Erkan Aytun – Guatemala Büyükelçisi / Guatemala Cumhuriyeti

Hasan Ulusoy – Brüksel Büyükelçisi / Belçika

Aylin Sekizkök – Sofya Büyükelçisi / Bulgaristan Cumhuriyeti

Nuri Kaya Bakkalbaşı – Antananarivo Büyükelçisi / Madagaskar Cumhuriyeti

Fatma Pihava Ünlü – San Hose Büyükelçisi / Kosta Rika

Yeşim Kebapçıoğlu – Santo Domingo Büyükelçisi / Dominik Cumhuriyeti

Bengü Yiğitgüden – Port of Spain Büyükelçisi / Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti

Tolga Bermek – Banjul Büyükelçisi / Gambiya

Kemal Kaygısız – Encemine Büyükelçisi / Çad Cumhuriyeti

Orhan Işık – Viyentiyan Büyükelçisi / Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti

Gülcan Akoğuz – Santiago Büyükelçisi / Şili

Nilüfer Erdem Kaygısız – Librevil Büyükelçisi / Gabon Cumhuriyeti TÜM MANŞETLER