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  • Son Güncelleme: 12.09.2019 16:24

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı büyükelçi ve temsilci atamaları açıklandı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı büyükelçi ve daimi temsilci atamalarını duyurdu. Atamaları yapılan büyükelçi ve daimi temsilcilerin isim isim tam listesi haberimizde.

Büyükelçi ve temsilci atamaları açıklandı

Atamaları yapılan büyükelçi ve daimi temsilciler:

Haldun Tekneci – Hanoi / Vietnam
Mehmet Metin Eker – İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
Togan Oral – Aşkabat Büyükelçisi / Türkmenistan
Mustafa Osman Turan – Dakka Büyükelçisi / Bangladeş
Mahinur Özdemir Göktaş – Cezayir Büyükelçisi / Cezayir
Rakibe Demet Şekercioğlu – Kolombo Büyükelçisi / Sri Lanka
Hasan Mehmet Sekizkök – Üsküp Büyükelçisi / Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Mustafa Özcan – Minsk Büyükelçisi / Belarus Cumhuriyeti
Suat Hayri Aka – Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
Süleyman İnan Özyıldız – Tallin Büyükelçisi / Estonya
Ufuk Ekici – Nur-Sultan Büyükelçisi / Kazakistan Cumhuriyeti
İsmail Aramaz – Amman Büyükelçisi / Ürdün
Mehmet Erkan Aytun – Guatemala Büyükelçisi / Guatemala Cumhuriyeti
Hasan Ulusoy – Brüksel Büyükelçisi / Belçika
Aylin Sekizkök – Sofya Büyükelçisi / Bulgaristan Cumhuriyeti
Nuri Kaya Bakkalbaşı – Antananarivo Büyükelçisi / Madagaskar Cumhuriyeti
Fatma Pihava Ünlü – San Hose Büyükelçisi / Kosta Rika
Yeşim Kebapçıoğlu – Santo Domingo Büyükelçisi / Dominik Cumhuriyeti
Bengü Yiğitgüden – Port of Spain Büyükelçisi / Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti
Tolga Bermek – Banjul Büyükelçisi / Gambiya
Kemal Kaygısız – Encemine Büyükelçisi / Çad Cumhuriyeti
Orhan Işık – Viyentiyan Büyükelçisi / Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti
Gülcan Akoğuz – Santiago Büyükelçisi / Şili
Nilüfer Erdem Kaygısız – Librevil Büyükelçisi / Gabon Cumhuriyeti

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