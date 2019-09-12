Ömer Halisdemir’in yeğeni bir genci kurtarmak isterken yaşamını yitirdi





Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, demokrasinin simgesi haline geldi.

Temmuz 2016'da darbeye kalkışan hainler, demokrasi tokadını yedi. Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuşde darbenin engellenişinde büyük rol oynadı. Yeğeni de bir kahraman olarak yaşamını yitirdi. Olay geçtiğimiz günlerde Bursa Mudanya'da meydana geldi. TIR şoförlüğü yapan, denizde bir gencin çırpınmaya başladığını gördü. Tereddüt etmeden denize atladı. Genci kurtarmayı başardı, kendisini kurtaramadı. Niğde Çukurca'da toprağa verilen Halisdemir'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarıyla genç adamı son yolculuğuna uğurlayan yakınları ve arkadaşları," yorumunu yaptı.