Ömer Halisdemir’in yeğeni bir genci kurtarmak isterken yaşamını yitirdi

15 Temmuz 2016'da darbeye kalkışan hainler, demokrasi tokadını yedi. Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir de darbenin engellenişinde büyük rol oynadı. Yeğeni de bir kahraman olarak yaşamını yitirdi. Olay geçtiğimiz günlerde Bursa Mudanya'da meydana geldi. TIR şoförlüğü yapan Halil Halisdemir, denizde bir gencin çırpınmaya başladığını gördü. Tereddüt etmeden denize atladı. Genci kurtarmayı başardı, kendisini kurtaramadı. Niğde Çukurca'da toprağa verilen Halisdemir'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarıyla genç adamı son yolculuğuna uğurlayan yakınları ve arkadaşları, "Kahramanlık genlerinde var" yorumunu yaptı.
Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, demokrasinin simgesi haline geldi.
Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, demokrasinin simgesi haline geldi.
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