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  • 12.09.2019 22:39
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 22:39

Cumhurbaşkanlığından 'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

'da 'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının, orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'dan açıklama geldi. Oktay açıklamasında, "Masum sivilleri hedef alan gözü dönmüş terör örgütü ve destekçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığından terörle mücadele açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , 'ın Kulp ilçesinde 'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının, orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terör saldırısıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"
Hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Oktay, "Masum sivilleri hedef alan gözü dönmüş terör örgütü ve destekçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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