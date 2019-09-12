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  • Son Güncelleme: 12.09.2019 18:28

Başkan Erdoğan, Karamollaoğlu ile görüştü

Son dakika... Başkan , Genel Başkanı ile görüştü. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Karamollaoğlu ile görüştü
'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan 'nun 'Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri' kapsamında ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştirdiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme ile ilgili şöyle denildi:

"Yaklaşık 2 saat süren ikili görüşmede ülke ve bölge meselelerine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, bu ziyaretler çerçevesinde diğer siyasi parti liderleriyle de Türkiye'nin geleceğine dair görüşmeler yapacaktır."

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