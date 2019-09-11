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’dan ABD’ye başarı öyküsü

, maddi imkansızlıkları aştı. Tam burslu girdiği ’nü dereceyle tamamladı. ABD’den yüksek lisans bursu kazandı. Eğitimini bitirip li çocuklar için çalışacağını açıkladı...

Bravo Özlem
Hakkari'in İlçesi'nde yaşayan Özlem Sakar, başarıda engel tanımadı. Lise eğitimini Yüksekova'da bitiren Sakar, maddi imkansızlıkları aştı. Üniversite sınavında derece yaptı. Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tam burslu okumaya hak kazandı. Öğrenci değişim programı olan Erasmus'tan faydalandı. Bir süre İngiltere'de eğitim aldı. Üniversiteyi dereceyle tamamladı.

ÖĞRENCİLERE DESTEK VERECEK
Başarıda sınır tanımayan Sakar, bu yıl ABD tarafından 'de çok az sayıda öğrenciye verilen Fullbright Yüksek Lisans bursunu kazandı. Başarısını dünyaya kanıtlayan Sakar, eğitimi tamamladıktan sonra yeniden Yüksekova'ya dönerek buradaki çocuk ve gençler için çalışmak istediğini açıkladı. 'de çok sayıda öğrencinin Türkiye'nin önde gelen üniversitelerini kazandığını söyleyen Sakar, bu öğrencilere destek sunmak adına bir platform kurmayı planladığını anlattı.


CEYDA KARAASLAN

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