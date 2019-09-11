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  • Son Güncelleme: 11.09.2019 15:04

Kuzeni için evlat nöbetine katıldı! !

'da çocukları tarafından kaçırılan acılı ailelerin il binası önündeki bekleyişleri devam ediyor. Evlat nöbetinin 9'uncu gününde aile sayısı 24'e çıktı. HDP il binası önünde kuzeni için nöbet tutan S. Çetinkaya, hastanede tedavi gören .

Kuzeni için evlat nöbetine katıdı! Babasının ölüm haberini alınca baygınlık geçirdi!

annelerinin il binası önündeki oturma eylemi 9'uncu günündeyken, kaçırılan kuzeni S. Çetinkaya için katılan , hastanede tedavi gören .

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de partinin il binası önüne gelerek başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Bozkurt, kuzeni S. Çetinkaya'ya kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürürken acı bir haber aldı.

Hastanede tedavi gören babasının hayatını kaybettiğini öğrenmesi üzerine baygınlık geçiren Bozkurt'a 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu.

"Babam gitti" diye feryat eden Bozkurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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