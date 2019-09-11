Olay 8 Eylül'de meydana geldi. Kıbrıslı Rumlar, 45 yıl sonra Akdoğan'da bulunan Panaya Meryem Ana Kilisesi'nde ayin yaptı. Ayine yüzlerce Rum katıldı. Ayine katılanlardan bir grup daha sonra Kilise'ye 150 metre uzuklıkta bulunan Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nun bahçesine girdi. Rumlardan biri, bir süre okulun içerisinde gizdikten sonra okula girerek, sınıflardan birinin yanındaki panodan Denktaş'a ait fotoğrafı aldı.
KKTC polisi, okuldaki Türk bayrağını indiren Rum’u arıyor! Rauf Denktaş'a ait fotoğrafı da alarak kayıplara karıştı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 45 yıl aradan sonra Akdoğan Belediyesi'nde bulunan bir kilisedeki ayine katılanlardan bir Rum, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Türk bayrağını indirdi, okuldaki panodan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a ait fotoğrafı da alarak kayıplara karıştı. KKTC polisi, güvenlik kamerasınca kaydedilen Rum'u arıyor.
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