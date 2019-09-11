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  • Son Güncelleme: 12.09.2019 00:21

'de 76 düzensiz yakalandı

'in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın 'na geçmeye çalışan 76 düzensiz yakalandı. Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Balıkesir'de 76 düzensiz göçmen yakalandı

'in Gömeç ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın 'na geçmeye çalışan 76 düzensiz yakalandı.

Keremköy Mahallesi'nde devriye gezen Gömeç Jandarma Komutanlığı ekipleri, zeytinlik alanda bir grubun olduğunu fark etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 42 , 33 ve bir Özbekistan uyruklu 76 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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