Ayşe Kahraman'ın ölümüne ilişkin flaş iddia! Damar yolundan...

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli şekilde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dakika detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bilindiği üzere, Karaman'ın cansız bedeni, erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Ö.T.'nin evinde 29 Temmuz tarihinde bulunmuş ve soruşturma genişletilmişti. Soruşturma genişletildikçe de erkek arkadaş Ö.T. hakkında ortaya yeni iddialar atıldı.

AYŞE KARAMAN'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN FLAŞ BİR AYRINTI ORTAYA ÇIKTI! İKİ FARKLI HASTANEDE..

"Tasarlayarak öldürmek" suçundan tutuklanan Ö.T. hakkındaki iddialar dava dosyasına girdi. İsmi açıklanmayan bir tanık verdiği ifadesinde tutuklanan doktorla ilgili, çarpıcı sözler kullandı.

İşte, son dakika haberinin detayları;

"Tasarlayarak öldürmek" suçundan tutuklanan Ö.T. hakkındaki iddialar dava dosyasına girdi. İsmi açıklanmayan bir tanık verdiği ifadesinde tutuklanan doktorla ilgili, "Ayşe'nin kolunda damar yolunun açıldığını gördüm. Bunun ne olduğunu sordum. O da bana Ö.T.'nin propofol ilacı yaptığını söyledi" iddiasını ortaya attı

AMELİYAT YASAĞI

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre, aynı tanığın, "Ayşe, Ö.T.'nin bir erkek arkadaşının sevgilisi tarafından aldatıldığını kendisine anlattığını, bu olaydan dolayı imalı olarak bu şekilde aldatmanın sonucunun ölüm olduğunu ifade ettiğini bana söyledi" sözleri dosyaya girdi. Ö.T.'nin Ankara'da özel bir hastanede kadın çalışanların taciz şikâyetleri üzerine soruşturma geçirdiği de öne sürüldü. Ö.T. ile ilgili bir diğer iddia ise, ameliyatlara girmesinin yasaklandığı yönünde. Ö.T.'nin girdiği ameliyat sonrası eksik çıkan propofol ilacı sonrası hastane yönetimince ameliyatlara girmesinin yasaklandığı öğrenildi.

ANNE: EĞİTİMİNİ KÖTÜYE KULLANDI

Yaşadıkları olayın kendilerinde derin bir yara oluşturduğunu ve kızını çok özlediğini belirten Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman, şunları söyledi: "Bir gün eve geldiğinde niye damar yolu açık dediğimde, 'Bağışlık sistemim çökmüş. Özgür hoca bana vitamin verdi' dedi. Benim çocuğumun sigaradan başka kötü alışkanlığı yoktu. Beni aradı, 'Çocuğunuzu eğitime göndermiyorsunuz. Çok başarılı bir çocuk. Ne için engel oluyorsunuz' dedi. Okumuş insan, eğitimli, doğru diyor dedim. Ama bu okumuşluğunu kötüye kullandı. 41 gün oldu, 41 gündür ağlıyorum ben. Adalet yerini bulsun istiyorum."

PROPOFOL İLACI NEDİR?

Propofol kimyasal olarak anestezi indüksiyonu veya refrakter status epileptikus tedavisinde kullanılan, bilinç düzeyinin azalması ve hafıza yetersizliği ile sonuçlanan kısa etkili bir ilaçtır. Propofol, GABA-A reseptörleri vasıtasıyla nörotransmitter gaba-aminobütirik asit (GABA)'in inhibitör fonksiyonunu pozitif olarak modüle etmesini sağlar. Propofol 1977'de keşfedildi. İntravenöz preparatın süt benzeri görünümünden dolayı amnezi sütü olarak anılmaktadır. Magazinsel popülaritesi de olan ve Micheal Jackson'un ölümünden de sorumlu tutulan ilaçtır.