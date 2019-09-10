Teröristlere ağır 'pençe'

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nden Cudi, Gabar, Kato, Faraşin dağlarına sızmaları kesmek için Haftanin ve Sinaht Vadisi'nde başlatılan Pençe-3 Harekatı ile teröristlere ağır darbeler indirildi. Pusağa Vadisi, Perak ve Kaşuran Kamp alanları teröristlerden tamamen temizlendi. 3 kamp alanındaki 9 farklı noktadaki uçaksavar mevzileri de vurularak yerle bir edildi.
ÖZGÜR CEBE
DAĞDAN EVE DÖNÜŞ
Güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik operasyonları meyvelerini verdi. Dağlarda bulunan 10 binin üzerindeki terörist sayısı 600'ün altına geriledi. Ailelerinin ikna edilmesi sonucu yüzlerce terörist de dağdan indirildi. 2017'de 105, 2018'de 165 ve bu yılın da yaklaşık 8 aylık döneminde 165 olmak üzere toplam 427 teröristin teslim olduğu kaydedildi.
ABD'DEN PKK'YA YENİ SEVKİYAT
ABD, teröristlere destek vermeye devam etti. ABD, Irak'tan yaklaşık 55 TIR'la Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki bölgeye kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri geçirdi. Washington'un 4 Eylül'de de bölgeye içinde geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler bulunan 60 TIR'ı soktuğu belirlenmişti.
BM'DEN İDLİB'E İNSANİ YARDIM
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 33 TIR insani yardım gönderildi. BM'nin yardımlarını taşıyan 33 TIR, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
FETÖ İL İMAMININ CEZASI ONANDI
Yalova'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "il imamı" olduğu belirlenerek tutuklanan Aziz Küçükgök'ün yargılanması tamamlandı. Küçükgök, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezası Yargıtay tarafından onandı. Söz konusu kararla bir ilke imza atıldı. Böylece FETÖ'nün bir il imamının aldığı ceza onanmış oldu.
YÜKSEL TEMEL
CHP 96 YAŞINDA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 96'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Kılıçdaroğlu, "Bugün, 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası adıyla kurduğunuz partimizin 96. yıldönümü nedeniyle huzurunuzdayız. CHP, vatanımızın bağımsızlığı ile 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine kararlılıkla bağlı olanların partisidir" ifadelerine yer verdi.
YAPTIRIM AÇIKLAMASI
Rusya'dan alınan S-400'lere ilişkin ABD'den yeni bir açıklama geldi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Rusya'dan satın alınan S-400'ler için Türkiye'ye yaptırım seçeneklerine bakıyoruz. Fakat henüz karar vermedik" dedi.
ÖZGÜR CEBE
DAĞDAN EVE DÖNÜŞ
Güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik operasyonları meyvelerini verdi. Dağlarda bulunan 10 binin üzerindeki terörist sayısı 600'ün altına geriledi. Ailelerinin ikna edilmesi sonucu yüzlerce terörist de dağdan indirildi. 2017'de 105, 2018'de 165 ve bu yılın da yaklaşık 8 aylık döneminde 165 olmak üzere toplam 427 teröristin teslim olduğu kaydedildi.
ABD'DEN PKK'YA YENİ SEVKİYAT
ABD, teröristlere destek vermeye devam etti. ABD, Irak'tan yaklaşık 55 TIR'la Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki bölgeye kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri geçirdi. Washington'un 4 Eylül'de de bölgeye içinde geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler bulunan 60 TIR'ı soktuğu belirlenmişti.
BM'DEN İDLİB'E İNSANİ YARDIM
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 33 TIR insani yardım gönderildi. BM'nin yardımlarını taşıyan 33 TIR, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin İdlib'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
FETÖ İL İMAMININ CEZASI ONANDI
Yalova'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "il imamı" olduğu belirlenerek tutuklanan Aziz Küçükgök'ün yargılanması tamamlandı. Küçükgök, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezası Yargıtay tarafından onandı. Söz konusu kararla bir ilke imza atıldı. Böylece FETÖ'nün bir il imamının aldığı ceza onanmış oldu.
YÜKSEL TEMEL
CHP 96 YAŞINDA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 96'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Kılıçdaroğlu, "Bugün, 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası adıyla kurduğunuz partimizin 96. yıldönümü nedeniyle huzurunuzdayız. CHP, vatanımızın bağımsızlığı ile 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine kararlılıkla bağlı olanların partisidir" ifadelerine yer verdi.
YAPTIRIM AÇIKLAMASI
Rusya'dan alınan S-400'lere ilişkin ABD'den yeni bir açıklama geldi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Rusya'dan satın alınan S-400'ler için Türkiye'ye yaptırım seçeneklerine bakıyoruz. Fakat henüz karar vermedik" dedi.
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