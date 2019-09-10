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  • Son Güncelleme: 10.09.2019 10:07

Son dakika: 'da dev operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nün ankesör soruşturması kapsamında 50 muvazzaf jandarma astsubay ile 3 mahrem imam için gözaltı kararı verdi.

Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Jandarma Genel Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü () yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında, 50 muvazzaf astsubay ile bunlardan sorumlu 3 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 50 astsubay ile örgütün bunlardan sorumlu 3 mahrem imamı hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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